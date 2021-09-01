Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Taliban açıklaması

Saadet Patisi Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, Amerika'nın 11 Eylül olaylarını gerekçe göstererek, 20 yıldır Afganistan'ı işgal ettiğini, daha sonra yenilerek, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

11 Eylül'ün "düzmece bir saldırı" olduğunu ve bunun dünya tarafından kabul edilmeye başlandığını söyleyen Karamollaoğlu, "Şu anda Afganistan'da bir kargaşa var. İktidara gelen, adına Taliban deyin, mücahit deyin kim olursa olsun devlet yönetimini bilmeyen insanlar. Bunların içinde tahsilliler, bilgili olanlar var ama devlet yönetmek, hele de bugün Afganistan'da sıfırdan bir devleti yeniden inşa etmek kolay bir şey değil. Yaklaşımlar bile önemli. Bundan dolayı ümit ediyorum, Taliban, daha mantıklı, mutedil bir çizgi takip eder." değerlendirmesinde bulundu.