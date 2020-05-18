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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı:

"İnanıyorum ki bu ülke idealist, vatansever, değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek, yeniden büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:06:05 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnanıyorum ki bu ülke idealist, vatansever, değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek, yeniden büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır." ifadesini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımlayan Karamollaoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük dersler barındıran, tarihin eşsiz sayfalarından birisi olduğunu belirterek, en zor günlerde milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türkiye'nin işgalden kurtarıldığını vurguladı.

"Umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluğa rağmen inanmış insanların istiklal uğrunda ölmeyi göze aldıkları"nı belirten Karamollaoğlu, bu işaret fişeğinin 19 Mayıs'ta ateşlendiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, gençlerin, 19 Mayıs 1919'da başlatılan Milli Mücadele ruhunu yeniden hayata geçirecek azim ve kararlılıkla çalışarak Türkiye'yi aydınlık günlere taşımaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu ülke idealist, vatansever, değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek, yeniden büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."


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