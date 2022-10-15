Saadet Partisi fena karıştı! Bir isim daha adaylığını açıklayacak

Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde sayılı günler kala 6'lı masanın üyelerinden Saadet Partisi'nde adaylık kazanı kaynıyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden İlyas Tonguç öncülüğünde Haymana'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan Tonguç'un ya da Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkanı Selman Esmerer'in aday olarak çıkabileceği ifade ediliyor.

Mete Gündoğan'ın ardından bir isim daha adaylığını açıklayacak

Genel Başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın ardından partinin CHP'ye yakınlaşmasından rahatsız olan bir ismin daha adaylığını duyuracağı iddia edildi.

Karamollaoğlu adaylıktan çekilebilir

Yine kulislerdeki başka bir bilgiye göre, Saadet Partisi'nin mevcut Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun adaylıktan çekileceği, tüm teşkilatın üzerinde ittifak edebileceği farklı bir ismin de desteklenebileceği iddia ediliyor.

Mevcut parti politikalarını tasvip etmeyen başka grupların da aday çıkarmak için kulis yaptıkları başka adayların da çıkabileceği konuşuluyor.

Turhan ve Karaduman da harekete geçti

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan ve Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın Temel Karamollaoğlu'na karşı aday arayışına girdiği belirtiliyor.