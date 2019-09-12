0553 313 94 23

Saadet Partisi eski lideri Mustafa Kamalak'a şok! Hakkında iddianame hazırlandı

Saadet Partisi eski lideri Mustafa Kamalak hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla iddianame hazırlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:02
Saadet Partisi eski lideri Mustafa Kamalak'a şok! Hakkında iddianame hazırlandı

2011 yılında Saadet Partisi'nin genel başkanı olan Mustafa Kamalak hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla iddianame hazırlandı. Kamalak'ın 9,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Kamalak hakkında, 17-25 Aralık sürecinden sonra Koza- İpek Holding hakkında söyledikleri sebebiyle iddianame hazırlandı.

Mart 2011'de devraldığı görevi Ekim 2016'da Temel Karamollaoğlu'na devreden Kamalak hakkında hazırlanan iddianame, Kamalak'ın görev başında olduğu dönemi kapsıyor.

Odatv'nin haberine göre: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kamalak'ın 9,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Avukatı iddianameyi eleştirdi

Mustafa Kamalak'ın oğlu ve avukatı Muhammet Furkan Kamalak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, "17-25 Aralık sürecinden sonra Koza-İpek Holding'e düzenlenen operasyonlar sonrasında parti binasında düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar, diyor iddianamede… Bu açıklamalarda 'Adalet herkese lazım. Operasyon büyük, adalet herkese lazım' sözlerinden dolayı bu suç görülmüş. İddianameyi hazırlayan savcı olmayan bir suçu oluşturmaya çalışmış. Ne yazık ki bu durum, Türkiye'deki adalet sisteminin nasıl işlediği çok bariz bir şekilde ortaya koyan bir durum" açıklamasında bulundu.

Kamalak ne demişti?

Kamalak, 2 Eylül 2015'te parti binasında düzenlediği toplantıda, "Aristo, idamla yargılanıyor ve idama mahkum ediliyor. Dostları kaçırmak istiyor, o 'hayır' diyor. 'Ülkenin hukukundan kaçmam' diyor. Gözyaşı döküyor, sevenleri, eşi, dostu, arkadaşları. Aristo, neden ağladıklarını soruyor, onlar da 'Efendim, haksız yere idam ediliyorsunuz da ona ağlıyoruz' dediklerinde o tebessüm ediyor, diyor ki 'Ben bu idamı haketsem daha mı iyi olurdu?' Dolayısıyla Türkiyemize yazık oluyor, iddia büyük, operasyon büyük, adalet herkese lazım" şeklinde konuşmuştu.

Kamalak'ın bu açıklaması o dönem "Fethullah Gülen'e övgü" olarak nitelendirilmiş, bazı basın kuruluşları tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:02
  1. Ankara
  2. Mustafa Kamalak
  3. Mustafa Kamalak hapis

YORUM YAZ

  • Eren Eren 12 dk önce
    Allah’a yaranmayı bırakıp bir puan nasıl fazla oy alırım diye yapılan her konuşma işte başa böyle bela olur.
  • hercaihercai1 sa önce
    Sevmedigim adamlarin hepsi yamuk cikiyor nedense! 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Plato Sanat, Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu
  1. Plato Sanat, Contemporary İstanbul..
  2. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
  3. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
  4. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
  5. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
  6. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
  7. Aybet ile Kass bir araya geldi
  8. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
  9. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
  10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
  11. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
  12. Telefon dolandırıcıları jandarma..
  13. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
  14. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
  15. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
  16. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
  17. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
  18. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
  19. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
  20. Gökyüzünün efsâne kanatları..
  21. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
  22. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
  23. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
  24. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
  25. Konak’ta spora desteğe devam
  26. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
  27. Osmangazi’de basketbol heyecanı
  28. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
  29. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
  30. HDP önünde eylem yapan annelere..
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

Günün Karikatürü

12 Eylül 2019
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı