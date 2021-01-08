Saadet Partisi Cumhur ittifakını mı destekleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyarete ilişkin olarak, “Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım.” diyerek Saadet Partisi’nin Cumhur ittifakını destekleyeceğinin sinyalini verdi.

Saadet Partisi’nden Erdoğan-Asiltürk görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretini değerlendiren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman "Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltük'ü evinde ziyaret ederek bir süre başbaşa görüşmüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Asiltürk'e Kuran'ı Kerim hediye ettiği öğrenilirken, Asiltürk, görüşme sonrası Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurlamıştı.