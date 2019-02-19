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Saadet Partisi büyükşehir belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 açıkladı. CHP ve İYİ Parti ile dirsek teması kuran Saadet Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayları son dakika açıkladı. Peki Saadet Partisi büyükşehir belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019.

19 Şubat 2019 Salı 13:29
Saadet Partisi büyükşehir belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 açıkladı. CHP ve İYİ Parti ile dirsek teması kuran Saadet Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayları son dakika açıkladı. Peki Saadet Partisi büyükşehir belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Necdet Gökçınar, Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atik Ağdağ, Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Levent Baştürk olurken İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi'nin Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olacağı iddia edilmekte.

Saadet Partisi belediye başkan adayları

 

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:29
  1. Eskişehir
  2. Ordu
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Aydın
  8. Ankara
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