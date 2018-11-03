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Saadet Partisi belediye başkan aday başvuruları ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

24 Haziran seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile Millet İttifakı’nı oluşturan Saadet Partisi, CHP listelerinden ancak iki tane milletvekili çıkarabildi. Saadet Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlıklarını kazanmakistiyor. Karamollaoğlu liderliğindeki parti belediye başkan aday adayı başvuru ücretlerini de belirledi. Peki Saadet Partisi’nde aday başvuru ücreti ne kadar?

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:20
Saadet Partisi belediye başkan aday başvuruları ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

24 Haziran seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile Millet İttifakı’nı oluşturan Saadet Partisi, CHP listelerinden ancak iki tane milletvekili çıkarabildi. Saadet Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlıklarını kazanmak  istiyor. Karamollaoğlu liderliğindeki parti belediye başkan aday adayı başvuru ücretlerini de belirledi. Peki Saadet Partisi’nde aday başvuru ücreti ne kadar?

24 Hazira genel seçimlerinde kendi listelerinden hiçbir milletvekilini Meclis’e sokamayan Saadet Partisi, ittifak ortağı CHP listelerinden yerleştirdiği iki isim TBMM’ye girebildi. 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı merak edilen Saadet Partisi, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 81 il teşkilatına gönderdiği talimatta, gelecek yıl 31 Mart'ta ayının sonunda yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşılmasını istedi. Saadet Partisi kazanma potansiyeli olan Saadet Partisi’nden olmayan isimlere de adaylık teklifi götürecek.  Öte yandan Saadet Partisi belediye başkan aday adaylığında bulunmak isteyenlerin başvuru ücretlerini de belirledi.

Saadet Partisi büyükşehir aday adayları için 2 bin 500 TL istiyor

Parti, yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını da belirledi. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:20
  1. Saadet Partisi belediye başkan aday başvuruları ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
  2. yerel seçimler 2019
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