Saadet Partisi adayını açıklıyor!

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir.

ANKET VE İSTİŞARE YAPILACAK!

Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir. "