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Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını açıkladı

Saadet Partisi, İzmir, Erzurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

19 Şubat 2019 Salı 12:58
Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını açıkladı

31 Mart Yerel Seçimlerinde 81 ilin tamamında aday gösteren Saadet Partisi, İzmir, Erzurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını duyurdu.

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylarının birçoğunu 27 Ocak tarihinde kamuoyuna tanıtmıştı. Saadet Partisi, bugün aday listelerini YSK'ya teslim edecek.

3 büyükşehirde adaylar

Saadet Partisi'nin İzmir, Erzurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayları da belli oldu.

Saadet Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şerafettin Kılıç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atik Ağdağ açıklanırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Birol Aydın kamuoyuna duyuruldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:58
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. Erzurum
  4. Aydın
  5. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • VATANDAŞVATANDAŞ45 dk önce
    Lütfen, Şer güçleri ile hareket eden Saadetin reklamını yapmayın...Rahmetli Erbakan'ın kemiklerini sızlatmayın..

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