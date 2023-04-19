Saadet Partili Merve Nalbant'a açık teklif: Eğer eleştiriye gelebilirsen...

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne 7'li koalisyonun adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.

Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafı paylaşan birçok hesabın altına yapılan yorumları tek tek okumaya çalışıyorum ve görüyorum ki insanımız birliğe, beraberliğe güzelliklere hasret kalmış. Bütün yorumlarınız çok güzel, çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Bir kez daha genel başkanımla, partimle, teşkilat mensuplarımızla gurur duydum. #BirleşeBirleşeKazanacağız."

Saadet Partili Merve Nalbant'ın söz konusu paylaşımı Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde ele alındı.

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

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"Merve Hanım diyor ki insanımız birliğe, beraberliğe, güzelliklere hasret... Erdoğan ile beraberlik kursaydınız, Erdoğan'ın partisiyle ittifak yapsaydınız, Cumhur İttifakı'na katılsaydınız. Orda çok daha büyük bir birliktelik oluştururdunuz. Hem de yanı başınızda eşcinselleri, homoseksüelleri, ibneleri görmezdiniz. Daha düzgün insanları görürdünüz. Tamam hepsi cennetliktir diyemem ama en azından alnı secdeli insanlarla birlik beraberlik kurduğunuzu görmüş olurdunuz. Şimdi yanıbaşınıza baktığınız zaman Merve hanım belki bir gay belki bir lezbiyen, belki bir homoseksüel, belki bir imam hatip düşmanı, belki bir ateist belki bir komünist, belki bir terörist... Her biri yanıbaşınızda olabilir. Dolayısıyla onlarla birlik beraberlik içinde olmaktan dolayı kıvanç duyuyorsanız buyrun duyun."

Karahasanoğlu, Saadet Partisi'nin Ayasofya'yı tekrar cami haline getirenleri terk ederek onlara sırt çevirdiğini ifade etti.

"Cellatınıza aşıksanız bizim size diyecek birşeyimiz yok" diyen Karahasanoğlu sözlerinin devamında Saadet Partili Merve Nalbant'a çağrıda bulundu.