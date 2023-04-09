Saadet Partili isimden "pes" dedirten sözler: İnancımız gereği CHP listesindeyiz

Saadet Partisi YİK Üyesi Muhittin Yıldırım, seçime CHP listelerinden girmelerine ilişkin açıklama yaptı.

CHP amblemiyle seçime girmelerini inançlarına bağlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Siz ambleminizle seçime girecektiniz diyorlar. Amblemimizle girmeyebiliriz. Bir stratejik olay varsa, hiçbir taktiğe stratejik olay feda edilmez. Bu bizim inancımızın gereği. Çünkü biz ne yapmak istediğimizi biliyoruz, onu yürütmek istiyoruz.

Millet İttifakı iki senedir çalışıyor ve altı tane çok önemli bağla, altı lider birbirini bağladı. Protokol diyorlar. İmzalandı, bağlandı. Ben, bir mümin olarak; Müslümanlar şartlarını uyarlar. Biz Saadet Partisi olarak burada, protokollerde içimize sinmeyen birçok şey var ama ana renklere baktığımız zaman hukukun üstünlüğü, adaletin uygulanması, yatırımların tarıma ve sanayiye yönlenmesi, ahlak ve manevi değerlerin üstün tutulması. Burada onlar var.

Bu akademik bir dille yazılmış, din diliyle yazılmamış. Din diliyle okursan anlayamazsın."

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