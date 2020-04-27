Saadet Partili isimden Kasım Süleymani açıklaması: İmanına şahidim

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Selim Akduman’ın youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Kasım Süleymani’nin ABD tarafından şehit edilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Asiltürk, ‘Süleymani ile bir araya geldiğimizde bana Erbakan Hoca’nın İslam alemini bir araya getirmeye çalıştığını, ancak Siyonizm’in ona engel olduğunu ifade etti. Ben de ona D-8’in kuruluş sürecinde Erbakan Hoca’nın ilk İran’a geldiğini ve gazetecilerin uçaktaki sorularına Peygamberimizin ‘Doğu’dan siyah sancaklılar çıkacak. Kar üstünde sürünerek de olsa onlara yardım edin’ hadisinden hareketle ‘Kar üstünde sürünerek de olsa İran’a yardımcı olmam lazım’ dediğini aktardım. Süleymani’nin gözünden yaşlar geldi. Böyle imanlı bir insandı. Türkiye’deki birçok insan Siyonizm’in onun hakkında uydurduklarını tekrarladı. İnşallah tövbe ederler’ dedi.

İran’ın ABD ile mücadelesine değinen Asiltürk ‘Bana da Erbakan Hoca gibi değer verdikleri için tesisleri gezdirdiler. Amerika ve emperyalist güçlere karşı yapılan askeri çalışmaları yerinde gördüm, şahit oldum. İran’da idarenin başındakiler yüzde yüz İslamidir. Humeyni, devrimi yaptığı zaman Kur’an’ı havaya kaldırarak ‘Bundan sonra bu kitabın arasındakiler geçerli olacak’ dedi. Bu insanlar yüzde yüz Allah'a ve rasulüne bağlı insanlar. Ben buna şahidim’ ifadelerini kullandı.