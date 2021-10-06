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Gündem Saadet Partili isim intihar etti
Gündem

Saadet Partili isim intihar etti

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, kendine ait olan aracın içinde başına dayadığı silahla intihar etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yurtbay, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:18:00 -
Saadet Partili isim intihar etti

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından bir vefat haberi daha geldi. Partinin Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay(52), aracında intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

Ağır yaralandı

Öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Partililer hastaneye koştu

Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haberi alan Yurtbay'ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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