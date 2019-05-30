Saadet Partili adaydan dikkat çeken sözler: Bu sebep İmamoğlu'na oy verme nedeni olmamalı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Ekrem İmamoğlu'nun mağdur edildiğini ancak mağduriyetin oy verme nedeni olmaması gerektiğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde 103 bin oy olan Necdet Gökçınar, yenilenen İstanbul seçiminde Saadet Partisi'nin yeniden adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Hakan Aksay'ın sorularını cevaplayan Gökçınar, Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine "Muhalefet partileri ile bazı sözlerimizin çakışması her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor" cevabını verdi.

Gökçınar, İmamoğlu'nun mağdur edildiğini ancak mağduriyetin oy verme nedeni olmaması gerektiğini söyledi.

Bu seçimde "neden aday oldunuz" sorusu ile sıklıkla karşılaştığını belirten Gökçınar, bu soruyu soranlara 'Size mi soracağız!" cevabını verdiğini ifade etti.