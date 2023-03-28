Saadet il başkanına hodri meydan! Söyle bunları ben yanındayım Faruk Yazıcı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bize ‘neden oradasınız’ diye soran kardeşim, asıl sen neden burada değilsin? 20 yıllık günahlara ortak olmak için mi?” diyen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'ya tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı imiş..

Adı Ömer Faruk Yazıcı..

Der ki Yazıcı: “Bize ‘neden oradasınız’ diye soran kardeşim, asıl sen neden burada değilsin? 20 yıllık günahlara ortak olmak için mi?”

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“20 yıllık günah” ha?

Siz iyi misiniz, kafayı mı yediniz?

Yoksa A’nızdan Z’nize hepiniz esir mi alındınız?

Nerden başlayayım?

“20 yılın günahı” derken.. Zımnen “70 yılı kutsama”dan başlayalım..

AK Parti öncesinde hep sevap işler yapılmış.. AK Parti iktidara gelince yapılanların tamamı günah mı oldu?

Bu ifade, insanı (Allah korusun) dinden de çıkarır, farkında mısınız?

Kusura bakmayın, “günah” kelimesini ilk ben kullanmadım.

Onların “günah-sevap” kelimelerini kullanmaları caiz..

Ben onlara cevap verirken kullanmam yasak mı?

20 yılın öncesinde, bu ülkede Kur’an kursları kapatılmıştı.

O “sevap” mıydı Yazıcı?

Başörtü yasaklanmıştı..

Başörtünün yasaklanması “sevap” mıydı, Yazıcı?

Biliyorum, direkt yazmamı istiyorsunuz.

O zaman ben de 20 yılın öncesinde olan dolaylıları bırakayım..

“20 yıllık günah” dediğine göre.

Sayalım, “Başörtünün serbest bırakılması mı günah?”

Yoksa, “İmam Hatiplerin orta kısmının açılması mı günah?”

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