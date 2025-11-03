Saadet, Gelecek, DEVA ve Yeniden Refah sessiz kalınca ortalık onlara kaldı! Erdoğan’ın Merz’e Gazze ayarı Sözcü’ye battı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz’in İsrail yanlısı açıklamalarına tarihi bir çıkışla cevap verdi. “Gazze’de 60 binden fazla çocuk, kadın, yaşlı öldürüldü. Hamas’ın elinde nükleer silah yok. Bu silahların hepsi İsrail’in elinde. Bu katliamı görmüyor musunuz?” diyerek adeta “Kör müsünüz?” diye sordu.
Ancak kör olan sadece Merz değildi! Saadet, Gelecek, DEVA ve Yeniden Refah partileri de aynı sessizlik girdabına kapıldı. Ne Gazze’yi gördüler, ne Erdoğan’ın haykırışını duydular. Yayın organlarında tek bir satır yok! Ağızlarını açamadılar ama Merz’in kendi bavulunu taşımasını manşet yapmayı ihmal etmediler.
SÖZCÜ “GAZZE”Yİ DEĞİL, “AB RÜYASINI” GÖRDÜ!
Sözcü gazetesi ise tam bir habercilik fiyaskosuna imza attı. Erdoğan’ın vicdanları titreten Gazze çıkışını değil, Alman basınından kopyaladığı bir masalı manşete taşıdı. Habere göre Merz, Ankara’ya “Türkiye’nin AB üyeliğini hızlandıracak formülle” gelmiş, ancak Erdoğan’ın Gazze çıkışı yüzünden bu “tarihi fırsat” kaçmış!
SÖZCÜ’NÜN YALANI
Erdoğan’ın Merz ile basın toplantısı tüm görüşmeler bittikten sonra yapılmış Erdoğan Gazze haykırışını Merz’in ayrılmak üzere olduğu basın toplantısında yapılmıştı. Yani Merz Sözcü’nün iddia ettiği AB üyeliğini o toplantılarda neden dile getirmemiş. Bavulsuz uçağa girerken mi verecekti. Hani elindeki AB dosyası? Haberin yalan olduğu açıkça burada görülüyor.
Sözcü manşetine “Merz AB üyeliği için gelmişti, bütün fırsatı teptik” diye yazarak, adeta “Gazze’deki soykırım neyse ne, yeter ki AB kapısı aralansın!” mesajı verdi.
Oysa mesele çok açık: Erdoğan, insanlığın gözünün içine baka baka yapılan vahşeti haykırdı. Merz’e de, ona alkış tutan Batı medyasına da ders verdi. Ama Sözcü ve onun peşine takılan içimizdeki “Batı sevdalıları”, yine yanlış yerden alkışladı.
Gündem
İşte hukuk devleti (!) Almanya’nın vicdansız yalancı başbakanı Merz! “Batsın sizin hukukunuz. Batsın sizin insan haklarınız”