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Siyaset Saadet destekli Mansur, LGBT sorusuna hayır diyemedi
Siyaset

Saadet destekli Mansur, LGBT sorusuna hayır diyemedi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 14:35:00 -
Saadet destekli Mansur, LGBT sorusuna hayır diyemedi

Sözde mütedeyyin geçinen ama CHP'nin kuyruğuna takılıp atmadığı takla kalmayan Saadet Partisi'nin de desteklediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, LGBT sapkınlığına arka çıkacak açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Yavaş, kritik 14 Mayıs seçimleri için çarpıcı mesajlar verirken Meral Akşener'i nasıl ikna ettiğini de anlattı.

Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün nasıl işleyeceği hakkında da konuştu.

Candaş Tolga Işık'ın "LGBTİ hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu da yanıtlayan Yavaş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk aday olduğu gibi düşünüyorum, 2002'deki gibi. Çok güzel mesajlar vermişti. Hiçbir yönetim karşıdaki insanın yönelimine göre karar veremez, onlara karışamaz. Bunlarla devlet uğraşmaz. Ama maalesef bunu da şey yaptılar, hele Soylu'nun fantezileri maşallah yani. Lütfen bu konuyu kapatsınlar. Ben üzülüyorum bu sözlere."

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