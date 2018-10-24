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Saad el-Hariri'den yeni hükümet açıklaması

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümetin birkaç gün içinde kurulabileceğini ve Başbakanlığında kurulacak yeni hükümetin meclisteki tüm siyasi güçleri temsil edeceğini belirtti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:13
Saad el-Hariri'den yeni hükümet açıklaması

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümetin birkaç gün içinde kurulabileceğini söyledi.

Hariri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Çöldeki Davos" adı verilen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nın ikinci gününde katıldığı oturumda, Lübnan'da yeni hükümetin birkaç gün içinde kurulabileceğini belirtti.

Lübnan'da siyasi güçlerin birbirleriyle uğraşmaktan haz aldığından dolayı hükümet kurma sürecinin zaman aldığını dile getiren Hariri, ancak söz konusu gecikmenin Lübnanlıların isteklerini yerine getirecek şekilde bir hükümetin kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti. Ülkesinin birçok risklerle karşı karşıya kaldığını ve şu anda ulusal uzlaşı hükümetini kurmaya gayret ettiklerini anlatan Hariri, yeni kabinede kadınların yanı sıra teknokrat isimlerin de yer alacağını aktardı.

Başbakanlığında kurulacak yeni hükümetin meclisteki tüm siyasi güçleri temsil edeceğini belirten Hariri, Lübnanlı siyasi güçlerin ülkedeki ekonomik reformlara olumlu yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.

Birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmişti

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta ila 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.

Ülke ekonomisinde "tehlike çanları çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ulusal çıkarlar için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de fedakârlık yapmaya davet etmişti. Hariri, daha sonra da 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirterek, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da henüz hükümet kurulamadı.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:13
  1. Saad el-Hariri
  2. Lübnan

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