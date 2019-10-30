Saad el-Hariri kimdir? Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri neden istifa etti?

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar günlerdir sürüyor. Göstericiler Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ve Parlamento Başkanı Nebih Berri'nin istifasını istiyor. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri istifa etti. Saad Hariri'nin geçen yıl Suudi Arabistan tarafından esir alınmıştı. Peki Saad el-Hariri kimdir? İşte Saad Hariri'nin biyografisi.

Saad Hariri kimdir?

Saad Hariri veya Saadeddin Refik Hariri 18 Nisan 1970 yılında Riyad'da dünyaya geldi. Aralık 2016 tarihinden beri yürüttüğü Lübnan Başbakanlığı görevinden 4 Kasım 2017'de istifa ettiğini açıklamıştı.

14 Şubat 2005'te suikaste kurban giden eski Lübnan Başbakanı (2 ayrı dönem) Refik Hariri'nin en küçük oğlu olan Saad Hariri Suudi Arabistan bazlı olarak kurmuş olduğu dev Oger grubununun (tamamı Hariri ailesine ait) başına geçti. Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'te 1.2 milyar dolarlık bir servetin başında 548'inci sırada gösterilmiştir. Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7'nci büyük zengini, Lübnan baz alındığında en büyük servetidir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biridir. Türkiye'de özelleştirilen Türk Telekom'u alması ile gündeme gelmiştir.

18 Nisan 1970 doğumludur. Georgetown Üniversitesi'nde işletmecilik okumuştur ve 1996'dan günümüze Oger grubunun başında bulunuyor Babasının fiili idaresi suikast olayına kadar sürdü. Bu dönemde Oger grubu satışları 3.15 milyar dolara varan bir inşaat, telekomünikasyon, medya devi haline geldi. Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketi'nin başına geçen Saad Hariri, 2009-2011 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

Lübnan'da özellikle Suriye işgal ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan'a dönmüş ve ülke siyasetinde de aktif rol oynamaya başlamıştır. Reform yanlısı, yolsuzluklarla mücadele eksenli, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail birliklerinin işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmesi taraftarı ve Suriye'nin ülkenin iç politikasındaki etkisine karşıt bir çizgide Lübnan Parlamentosu'na girmiştir. Ülkenin başbakan adayları arasında gösterilmekle birlikte, önceliğini Lübnan Cumhurbaşkanı Emil Lahud'un, Suriye'ye bağımlı olduğu gerekçesiyle, görevden alınmasına karar vermiş, Lahud'un cumhurbaşkanlığı altında başbakanlık yapmayacağını dile getirmiştir. 4 Kasım 2017'de Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la yaşadığı siyasi gerilim Lübnanlı lideri başbakanlık görevinden istifaya götürmüştü.

Lübnan nerede?

Ortadoğu’da bulunan Lübnan Akdeniz’in doğu kıyısında yer alır. Aynı zamanda Suriye’nin batı sınırında olan Lübnan’ın diğer komşusu ise terörist İsrail’dir. Lübnan’ın Ürdün’le kara sınırı olmasa da bu iki ülke birbirine oldukça yakındır. Lübnan’da dini ve mezhepsel ayrılıklar nedeniyle ülke bir türlü istikrara kavuşamamıştır.