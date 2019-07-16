S400 son dakika ne zaman kurulacak?

S400 son dakika haber: S400’ler geldi mi, ne zaman gelecek? Derken ve sonunda Rus yapımı S 400’ler Ankara’ya ayak bastı. Türkiye’nin başta ABD ve AB’nin tüm tehdit, alavere dalevelerine boyun eğmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bu iş bitti’ dediği S400 hava savunma sistemleri Türkiye’ye gelmeye başladı. S 400’lerin teknik özelliklerini merak eden vatandaşlar, Türkiye’nin S400 kaç adet alındığını, S400 nereye konuşlanacak, S400 menzili, S 400 özellikleri, S 400 fiyatı bu günlerde en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Peki S400 ne zaman kurulacak? S 400’ler ne zaman hazır hale gelecek? S 400'lerin Nisan 2020'ye kadar kurulması öngörülmekte.

S400 1 adet bataryada kaç füze var

S400ler nereye kurulacak? s400 son dakika

Türkiye S400’lerle nereleri vurur? S400 sisteminin teknik özellikleri neler?

Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?

S-400 ile Patriot arasında ne fark var? Hangisi daha etkili?

S-400'leri hangi ülkeler kullanıyor? İşte S-400 kullanan ülkeler!

İran’dan Türkiye’ye S400 övgüsü

İranlı siyaset bilimcisi Prof. Dr. Zibakelam, Türkiye'nin ABD'nin tüm baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından övgüyle bahsetti.

İranlı siyaset bilimcisi Prof. Dr. Sadık Zibakelam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD karşıtlığı yapmaksızın bağımsızlığına sahip çıkması yönünden, Türkiye'yi İran'daki ABD karşıtı muhafazakarlara örnek gösterdi. Zibakelam, paylaşımında şunları kaydetti: "ABD karşıtları, ideolojilerini savunmak için, 'Biz ABD'ye teslim olmak istemediğimizden ona karşıt olmak zorundayız.' derler. Yani ABD karşıtlığı yapmayan ülkeler onlara göre 'bağımsız' değildir. Washington yönetiminin tüm muhalefetine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması, bu iddiaları boşa çıkartmıştır."