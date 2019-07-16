S400 PKK’nın korkulu rüyası olunca HDP’yi de korku sardı

Türkiye’nin S400 hava sistemini envanterine geçirmesi emperyal devletleri çılgına çevirdi. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S400’ler konusunda yaptırım tehdidinde bulunurken, terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası haline gelen S400’ler daha şimdiden terörist PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi de fene korkuttu. HDP’li Pervin Buldan, S400 hava savunma sisteminin gereksiz olduğunu saçmaladı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemeleri, dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerika, NATO ve AB, Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

’S400'lere de F-35'lere de ihtiyaç yok’

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir." ifadelerini kullandı.