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S. Arabistan Başkonsolosluğu'nun sır otomobili Sultangazi’de bulundu

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na ait aranan sır otomobil, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
S. Arabistan Başkonsolosluğu'nun sır otomobili Sultangazi’de bulundu

Başkonsoloslukta, konsolosun rezidansında ve konsolosluğa ait araçlarda daha önce arama yapılırken Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes ortaya çıktı.

Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı Mercedes’in bulunması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Diplomatik plakalı olduğu için araçta henüz arama veya inceleme yapılamadı.

 

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
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