S. Arabistan, 4 ülkeden kadınlarla evlenilmesini yasakladı

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan'da yabancılarla evlilik kuralları sıkılaştırıldı. Suudi hükümeti, bekar erkeklerin Bangladeş, Pakistan, Myanmar ve Çad’dan kadınlarla evlenmesine artık izin verilmeyeceğini açıkladı. Dünyanın en eski haber ajansı Agence France-Presse’e (AFP) göre, Suudi Arabistan'da bu dört ülkeden gelen yabancıların toplam nüfusu 500 bini aştı. Evlilik yasağının sebebinin büyük olasılıkla bu olduğu iddia edildi. Mekke Polis Şefi Assaf al-Qurashi de söz konusu dört ülkenin kadınlarının “evlenilmesine izin verilen ülkeler listesi”nden çıkarıldığını doğruladı. Ülkede ayrıca, Suudi Arabistanlı bir erkeğin yabancı bir kadınla evlenme iznine başvurması için 25 yaşını doldurmuş olması şartı da getirildi. Erkek boşanmışsa evlilik başvurusunda bulunmadan önce 6 aya kadar beklemesi gerektiği belirtildi.

Yabancılar toplam nüfusun yüzde 30'unu oluşturuyor

Suudi Arabistan’da, yabancı bir kadınla evlenmek isteyen her Suudi Arabistanlı erkek yetkililerden izin almak zorunda. Ülkedeki yabancı sayısı, 27 milyonu aşan toplam nüfusun yüzde 30'unu oluşturuyor.