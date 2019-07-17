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S-400’ü hazmedemeyen İngiliz basınından büyük küstahlık! ‘Üyeliğini iptal etme zamanı’

İngiliz basını, Türkiye’yi hedef aldığı yayınında "S-400 anlaşması Türkiye'nin NATO'yu küçük düşürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullanarak Ankara'nın NATO üyeliğinin bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
S-400’ü hazmedemeyen İngiliz basınından büyük küstahlık! ‘Üyeliğini iptal etme zamanı’

İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin savunma editörü Con Coughlin, "Türkiye'nin NATO üyeliğini iptal etme zamanı" başlıklı bir makale yayımladı.

"NATO savaş uçaklarını düşürmek için tasarlanmış silah"

"Erdoğan Türkiye'nin hayati jeopolitik konumunun kendisine gelişmiş Rus hava savunma sistemleri alabilecek seviyede bir dokunulmazlık verdiğine inanıyor" diyen Coughlin, "S-400 anlaşmasını eleştirenler Türkiye'nin özel olarak NATO savaş uçaklarını düşürmek için tasarlanmış bir silahı almasının Ankara'nın NATO üyeliği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturduğunu söylüyor. Trump yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına katılımını sonlandırmakla tehdit ettiği Washington'da da hakim görüşün bu şekilde olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Aynı anda sahip olamayacağını anlamalı"

"Radardan saklanma konusunda gelişmiş özellikleri olan F-35'ler uzun yıllar boyunca NATO operasyonlarında kilit öneme sahip olacak. Türkiye'ye de NATO üyeliği sayesinde bu uçaklardan 100 adet alma hakkı verilmişti. Fakat Erdoğan, hem Amerika'nın son teknoloji uçaklarına hem de bu uçakları düşürmek için tasarlanmış Rus hava savunma sistemine aynı anda sahip olamayacağını anlamalı" ifadelerini kullanan Coughlin, şöyle devam etti:

"Türk liderin Rus askeri donanımına yatırım yapması, Moskova'yı Avrupa güvenliğine en büyük tehdit olarak gören NATO'nun geri kalanıyla ters düşürüyor. Geçen ay Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında ana gündem Rus tehdidiydi. S-400 anlaşması Türkiye'nin NATO'yu küçük düşürdüğünü gösteriyor ve İngiltere gibi Avrupalı NATO üyeleri bunu artık tolere etmeyeceklerini göstermeli."

"Kaybedilmiş bir dava"

Türkiye'nin Rusya'ya ile olan iyi ilişkilerden rahatsız olan Coughlin, "Türkiye 1952'de NATO'ya katıldığında örgütün doğu cephesini Moskova'nın saldırganlığından koruyacaktı. Ama artık durum kesinlikle böyle değil ve Avrupalı liderler, Amerika'daki mevkidaşları gibi Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin kaybedilmiş bir dava olduğu gerçeğiyle yüzleşmeli" ifadelerini kullandı.

"NATO üyeliğini sonlandırmalıyız"

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılarak Batı'yla bağlarını sıkılaştırmayı gerçekten istediği günler geride kaldı." diyen Coughlin "Şimdi aksine bize zarar vermek isteyenlerle açıkça birlikte hareket eden bir ülke var. Sonuç olarak Erdoğan Brüksel'dense Moskova'da kendini evinde hissediyor ve biz de Türkiye'nin gerçek çıkarlarını kabullenip NATO üyeliğini sonlandırmalıyız" ifadelerine makalesinde yer verdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. NATO
  4. Rusya
  5. ABD
  6. F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı
  7. F-35
  8. S-400 füzeleri
  9. İngiltere
  10. İngiliz basını
  11. The Daily Telegraph gazetesi
  12. Recep Tayyip Erdoğan
  13. Con Coughlin
  14. Telegraph gazetesi yazarı Con Coughlin
  15. Türkiye'nin NATO üyeliğini iptal etme zamanı

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