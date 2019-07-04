S-400'lerin yarı kapalı tutulması nedir?

Ankara'dan S-400 formülü: aktif hale gelecek şekilde kurulacak ancak barış zamanlarında, bakım, tatbikat gibi olaylar dışında açılmayacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." dedi. Son dakika haberine göre; kısa süre içerisinde teslimatı beklenen S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin Pazar günü 2 kargo uçağına yükleneceği, kısa bir süre içinde ise Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

S-400'ün konuşlandırılacağı yere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerince değerlendirme yapılacağına işaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şunları kaydetti: "Biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır. Yaptırımlara gelince, bu yaptırımlar az çok biliniyor. Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir." Demir, yerli ürün kullanımının Türkiye için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor. Türkiye'nin S-400 satın alma sürecini 10 maddede derledik.