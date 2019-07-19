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S-400'ler Yunanistan'ı rahatsız etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasından rahatsız olduklarını söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:05
S-400'ler Yunanistan'ı rahatsız etti

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ABD ve Avrupa kadar yanıbaşımızda olan Yunanistan'ı da rahatsız etti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de saldırgan tutumlar sergileyerek her fırsatta kabahati Türkiye'de bulan Yunanistan, artık rahat rahat bu davranışları yapamayacağı için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasını eleştirdi.

"Mutlu değiliz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının kendilerini mutlu etmediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:05
  1. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
  2. S-400 hava savunma sistemi

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