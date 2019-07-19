S-400'ler Yunanistan'ı rahatsız etti Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasından rahatsız olduklarını söyledi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ABD ve Avrupa kadar yanıbaşımızda olan Yunanistan'ı da rahatsız etti. Ege ve Doğu Akdeniz'de saldırgan tutumlar sergileyerek her fırsatta kabahati Türkiye'de bulan Yunanistan, artık rahat rahat bu davranışları yapamayacağı için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasını eleştirdi. "Mutlu değiliz" Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının kendilerini mutlu etmediğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.