S-400'ler Yunanistan'ı rahatsız etti
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasından rahatsız olduklarını söyledi.19 Temmuz 2019 Cuma 17:05
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ABD ve Avrupa kadar yanıbaşımızda olan Yunanistan'ı da rahatsız etti.
Ege ve Doğu Akdeniz'de saldırgan tutumlar sergileyerek her fırsatta kabahati Türkiye'de bulan Yunanistan, artık rahat rahat bu davranışları yapamayacağı için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasını eleştirdi.
"Mutlu değiliz"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının kendilerini mutlu etmediğini ifade etti.
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