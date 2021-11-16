Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin kimyasal silah bulundurduğuna ilişkin iddialara cevap veren Bakan Akar, “TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor” dedi.

S-400'ler nerede? S 400'ler nerede tutuluyor?

S-400’ler konusunda ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu askeri güvenlik konusu. Gizlidir, açıklanamaz” dedi.

S-400 nedir?

S-400 Triumph, orta menzilli hava ve füze savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rusya yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.