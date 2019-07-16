S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek vardı! Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini gereksiz bulan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacının olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemeleri, dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. "Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yoktu" Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir. En geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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