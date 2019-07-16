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S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek vardı!

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini gereksiz bulan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacının olmadığını söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:49
S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek vardı!

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemeleri, dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yoktu"

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir. En geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:49
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar34 dk önce
    BELKİ FETOCULAR GİBİ SİZDEfantazi yapmak istersizin. ama kabat sizde değil seçtiklerinizde. oy veripda makam sahibi yaptıkalrınızada.
  • sukrusukru41 dk önce
    Bosnadaki müslümanlarda barış istiyordu ve silahsızlardı.Birleşmiş milletlerin insafına sığınmışlardı.Onlarda bu halkı Sırp kasaplara teslim etti.Belkide senin gibi bir paçöz onlarında silahlanmasını engelledi kimbilir.Gerçi ülkemizin işgal edilmesi senin işine yarar.silah desen zaten herifiniz ABD size bedavadan yağdırıyor.Birde bizi güçsüz yakalasanız Sırpların yaptığının on katını bize yaparsınız eminim.
  • Hilâl Hilâl 49 dk önce
    Bu kancigasoran oldumu çokbatmış bellikikuyruk acısı çekiyorvatan hainiitler
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    BUNLARIN KİMDEN YANA OLDUĞU BELLİ.NORMAL BU GÖRÜŞLERİ.
  • ahmetahmet1 sa önce
    teşbihte hata olmaz, sadakatiyle meşhur köpekler sahibinin kapısını korur.... FETÖ nün siyasi ayağı mugalatası yapılıyor malüm ayaklar tarafından. FETÖMETRE KRİTERi BASİT: ABD/NATO nun menfaatleri ile BAĞIMSIZ TÜRKİYENİN MİLLİ MENFAATLERİ ÇATIŞTIĞINDA TARTIŞMASIZ ABD/NATO MENFAATLERİNİ SAVUNUR... O halde kriteri uygulayalım: ABD/NATO nun rahatsız olduğu S400 ler konusunda, suriye konusunda bizim suriyede ne işimiz var, ÖSO ile ELKAİDE AYNIDIR, PYD/PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR, FETÖ nün yargı, askeri-sivil bürokraside etkin olduğuna dair elimizde delil yok, gölge CİA STRAFOR da TR705 kod isimli türk hangi siyasi parti gn.bik.yrd., hangi partide milli-yerli genel başkan kaset komlosuyla devrildi başka hangi partilerde başarısız olununca iyi çakmaları kurduruldu:)!,15 TEMMUZ, GEZİ, 17-25 Aralık, AKPARTİ KAPATMA DAVASI başta tüm darbelerde hangi siyasiler FETÖ/CİA/ABD tarafında hangileri KUVAYI MİLLİYE RUHLU AZİZ MİLLETİN YANINDAYDI....FETÖ/ABD/İSRAİL/NATO/AB ve finoları BAE/SUUD/MİSİR/BAHREYN vs nin hedefinde hangi ADAM GİBİ ADAM MÜSLÜMAN LİDER VAR?! işte cevapları FETÖ/ABD/CİA nın 70 yıldır ve son yıllarda ülkemizdeki siyasi ayaklarını açıkça gösteriyor...
  • Dalman Dalman 1 sa önce
    Bizim paramızı harcıyor sana ne zirto. Demokrasi istiyorsunuz hergün türkiye ye küfür ediyorsunuz daha nasıl demokrasi istiyorsunuz anlamadık.benim gibi bir adam cumhurbaşkanı olsa şu anda boynunuzda urgan vardı.sukredin.
  • tuncay kahvecituncay kahveci1 sa önce
    vay ... vayyyy
  • tilki tilki 1 sa önce
    tilki ev sahibine sesleniyor! HEYY KĞMESİN KAPISINI KAPATMANA GEREK YOK, HATTA KAPIYA GEREK YOK.
  • Türkiye vatandaşıTürkiye vatandaşı1 sa önce
    ... patladığı için karşı çıkmanız çok doğaldır :D :D
  • Talat CanTalat Can1 sa önce
    Bu vatan hainlerini Türkiye ile ilgili niye konuşturuyorlar ki!?

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