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S-400'ler gelmesin diye söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı!..

Başını FETÖ’cü ve sol ağırlıklı muhaliflerin çektiği bir güruh, Türkiye’nin S-400 Hava Savunma Sistemini almaması için büyük çaba sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “O iş bitti.” minvalindeki söylemlerinin ardından aynı tayfa, “Aldı ama getiremeyecek, vazgeçilecek” söylemleriyle ABD’nin tehditlerine çanak tuttu. Sonuç; S-400’lerin ilk partı Mürted Hava Üssü’ne indirildi!..

12 Temmuz 2019 Cuma 16:57
S-400'ler gelmesin diye söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı!..

 yeniakit.com.tr Türkiye’nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk partı, bugün Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne geldi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin üst kademesi defalarca, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır" açıklaması yapsa da, başını Emre Uslu gibi FETÖ’cülerin ve sol ağırlıklı muhaliflerin çektiği güruh, aylar boyunca Türkiye'nin S-400'den vazgeçeceği yönünde kampanya yürüttü. ABD’nin adeta sözcülüğünü yapan ve S-400’lerin alınması durumunda Türkiye’ye zarar geleceği söylemleriyla küresel eşkıyaya adeta çanak tutan bu tayfa, S-400’lerden vazgeçileceğini, Türkiye’ye getirilemeyeceğini iddia etti. Muhalefet etmek için akılalmaz söylemlere başvuranlardan birisi olan Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, AK Parti karşıtlığından gözü dönmüş bir halde, S-400’lerin Beştepe’yi korumak için alındığı söyleyecek kadar ileri gitmişti.

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi vermesini istemeyen ABD uşağı FETÖ’cülerin ağır topu Emre Uslu, patronunun kucağından sürekli mesajlar paylaşarak S-400 konusunda deli saçması ifadeler kullandı.

S-400 karşıtı kampanyanın başının çeken isimler şu şekilde:

FETÖ’cü Emre Uslu:

(Sosyal medya kullanıcıları, Emre Uslu'ya sözünü tutması için çağrıda bulundu. Bir kullanıcıysa, "Allah'ın varsa sözünü tutmazsın" diyerek güldürdü.)

Türkiye’deki Müslümanlara, “İktidara gelince sizi mağdur edeceğiz” diyerek tehditler savuran Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat:

Amerikan medyasının Türkiye’deki vazgeçilmez ismi Aslı Aydıntaşbaş:

 

 

Eski asker olmasına rağmen Türkiye’nin kendisini korumaya yönelik –özellikle askeri- tüm faaliyetlerine karşı çıkan, sol eğilimli takıldığı halde S-400 konusunda ABD’nin adeta sözcülüğünü yapan odatv yazarı Türker Ertürk:

Can Ataklı:

İYİ Partili Ümit Özdağ:

Sözcü yazar Zeynep Gürcanlı:

Gürcanlı, S-400’ler konusunda akılalmaz iftiralarda bulunarak muhalefet çıtasını yükseltmişti. Zeynep Gürcanlı’nın tepki çeken sözleri şöyleydi:

Aslında o füzeler niye alındı biliyor musunuz? Bunu söylemek lazım. 15 Temmuz’un etkisi bu. Biz ne uçağı kullanıyoruz? Amerikan uçakları kullanıyoruz. 15 Temmuz’da uçaklar çeşitli yerleri bombaladı ya, Meclisi, şurayı, burayı… Olur da bir darbe daha olursa, biz kendi uçağımızı vuracağız o S-400’lerle. Bu füzeleri ben hiç bir yere değil, sarayın etrafına koyacaklarını düşünüyorum.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:57
  1. Aydın
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. S-400 Hava Savunma Sistemi
  5. Ankara
  6. Mürted Hava Üssü
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Emre Uslu
  9. FETÖ
  10. Zeynep Gürcanlı
  11. Beştepe

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