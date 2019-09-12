S-400'ler çalışacak mı? Bakan açıkladı!

Gelen son dakika bilgisine göre; Mevlüt Çavuşoğlu'dan Rusya ve Türkiye arasında devam eden S-400 sevkiyatı devam ederken konuyla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce ortaya atılan Türkiye'nin S-400'ü aldıktan sonra hangara kaldıracağı veya başka bir ülkeye göndereceği iddialarını bir kez daha yalanlayan Çavuşoğlu, sevkiyatın tamamlanmasının ardından S-400'lerin Türkiye'de çalıştırılacağını duyurdu.

"Aldığımız gibi kullanacağız"

Çavuşoğlu açıklamasında "Elbette kullanacağız. Bildiğiniz gibi 2020'de kullanılmaya başlanacak S-400'ler. Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık, kendi hava savunmamızı güçlendirmek için aldık" diyen Çavuşoğlu "Bunları da aldığımız gibi kullanacağız. Bunda hiç tereddütümüz yok" dedi.

S-400'lerde ikinci sevkiyat

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ikinci filosunu taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 'İlyuşin 76' tipi dev kargo uçağı Ankara Kahramankazan’da bulunan Mürted Hava Üssü’ne 27 Ağustos'ta iniş yapmıştı. İkinci sevkiyatın 1 ay süreceği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyurulmuştu.

S 400’lerin ilk filosunun Türkiye’ye intikali 12 Temmuz’da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz’da sona ermişti.