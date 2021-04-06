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Dünya S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı
Dünya

S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı

Ukrayna ile sınır hattında kriz yaşayan Rusya, S-400 ve S-300'lerin test edildiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:55:00 -
S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı

Ukrayna ile artan gerilim ve sevkiyat, Rusya'nın planlı tatbikatlarını öne çekmesine neden oldu.

Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan kentine gelen Rus ordusu, hava savunma yeteneklerini test etti.

S-300'lerin, S-400'lerin, Pantsirlerin savaş uçaklarına karşı test edildiği görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı yayınladı.

Düşman hedeflerine karşı hava savunmasının öne çıkarıldığı tatbikatta, farklı irtifa ve hız özelliklerine sahip modern ve gelecek vaat eden füzelerin kullanıldığı kaydedildi.

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