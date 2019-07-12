S-400 teslimatının ardından sınırda hareketlilik Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bugün ilk teslimatı yapıldı. Teslimatın ardından Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Suriye sınırına yapılan yığınak bugün de devam etti.

Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını PKK/PYD terör örgütünün kontrol altında tuttuğu Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına yapıyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden zırhlı araç sevkıyatı ile bölgeye mühimmat nakli de gerçekleştiriliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya ulaştı. Otobandan ilerleyen lojistik malzeme ve mühimmat yüklü yaklaşık 20 askeri araç sınır hattına gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.