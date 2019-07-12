S-400 teslimatının ardından sınırda hareketlilik
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bugün ilk teslimatı yapıldı. Teslimatın ardından Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Suriye sınırına yapılan yığınak bugün de devam etti.12 Temmuz 2019 Cuma 17:45
Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını PKK/PYD terör örgütünün kontrol altında tuttuğu Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına yapıyor.
Yaklaşık bir haftadır devam eden zırhlı araç sevkıyatı ile bölgeye mühimmat nakli de gerçekleştiriliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya ulaştı. Otobandan ilerleyen lojistik malzeme ve mühimmat yüklü yaklaşık 20 askeri araç sınır hattına gitti.
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