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S-400 teslimatı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

S-400'ün ilk parçalarının Türkiye'ye gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur." dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:22
S-400 teslimatı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu kararı keyfi olarak değil..."

Türkiye'nin, sürecin başından bu yana S-400 konusunda net ve kararlı bir tavır gösterdiğini, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Turan, "S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur. Bu kararı keyfi olarak değil, ülkemizin güvenliği açısından aldığımızı daha önce de ifade etmiştik." diye konuştu.

Turan, Türkiye'nin, egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda diğer ülkelerin saygı göstermesi, müttefiklik ve dostluk ruhuna uygun davranması gerektiğini vurgulayarak, ayrıca ABD'nin, F-35 programına yönelik anlaşmanın gereğini yapmasını, diyalog yoluyla bu sürecin sıkıntısız bir şekilde aşılmasını beklediklerini ifade etti.

S-400'ü yalnızca Türkiye'nin almadığını, bu savunma sistemini diğer ülkelerin de talep ettiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen irade yeni Türkiye'nin kodlarını bir kez daha hatırlattı. Türkiye; kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen, ordusuyla, milletiyle, lideriyle ve tüm dinamikleriyle uluslararası platformlarda var olan, güçlü bir ülke. S-400 muazzam bir hava savunma sistemi. Hayırlı olsun."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:22
  1. AK PARTİ
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  5. GÜNCEL Haberleri
  6. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
  7. S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi
  8. Mürted Hava Meydanı

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar18 dk önce
    laz mütahiti seçen nesle aşina değiliz...
  • abdoabdo30 dk önce
    Tamam tamamda anahtarı bizde değiki öcünüp duruyırsunuz.Kendiiz yapmadıktan sonra övünmek boş değilmi? Peygamberim sav.düşmanın silahından daha kuvvetlisiyle kuşanın. buyurmuyormu?

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