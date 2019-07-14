S-400 sevkiyatında yeni gelişme! S-400 hava savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Sevkiyatın üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor. Sevkiyat kapsamında yedinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde inen beşinci kargo uçağının ardından altıncı ve yedinci uçakların da gün içerisinde beklendiğini bildirmişti.

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