S-400 sevkiyatında Mürted'e 10. uçak da indi Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin malzemelerinin sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak da Mürted Hava Meydanı’na inişini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

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