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S-400 sevkiyatında Mürted'e 10. uçak da indi

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin malzemelerinin sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak da Mürted Hava Meydanı’na inişini gerçekleştirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 08:07
S-400 sevkiyatında Mürted'e 10. uçak da indi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:07
  1. rusya
  2. Ankara
  3. savunma sistemi
  4. s-400
  5. Milli Savunma Bakanlığı

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