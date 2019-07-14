S-400 ile Patriot arasında ne fark var? Hangisi daha etkili?

Türkiye'nin 2017 yılında imzaladığı anlaşmayla 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehditlerine rağmen ilk parçaların Türkiye'ye gelmesinin ardından Pentagon önlemler konusunda konumlarını koruduklarını açıkladı. S-400 ile patriotun arasındaki fark nedir? S-400 mü patriot mu daha etkili? İşte patriot ile S-400 teknik detayları...

S-400 kullanan ülkeler

Rusya

Sevkiyat aşamasında: Türkiye

Sevkiyat aşamasında: Çin

Anlaşma imzalayan ülke: Suudi Arabistan

Olası alıcılar: Hindistan, Bahreyn

Patriot kullanan ülkeler

ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün

S-400 hava savunma sisteminin özellikleri neler?

NATO kod adı SA-21 Growler olan Rus yapımı orta ve uzun menzilli füze savunma sistemi. Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.

Her biri 12 fırlatma rampasına sahip 8 füze kompleksi

Sistem kontrol merkezi, radar merkezi, anten için seyyar kule, güdümlü füzeler

Teknik destek sistemi, füzeler için teknik bakım araçları

Patriot füze savunma sisteminin özellikleri neler?

ABD ve müttefik ülkelerin orduları tarafından kullanılan füze savunma sistemi. Büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.

Radar, ateş kontrol merkezi, enerji kaynakları

İletişim araçları, teknolojik ekipman, radyo-teknik ve teknik kamuflaj araçları

Fırlatma rampaları, güdümlü füzeler

S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha üstün?

ABD, NATO sistemlerine entegre edilmesi durumunda güvenlik açığına neden olacağını ileri sürdüğü S-400 sisteminin yerine teklif ettiği Amerikan yapımı Patriotlar arasında teknik olarak büyük farklılıklar bulunuyor.

Kağıt üstündeki rakamlara bakıldığında S-400'lerin açık üstünlüğü görülüyor. Fakat bazı uzmanlar S-400'lerin henüz aktif bir savaşta kullanılmamış olması ve bu rakamların tamamen test ortamında elde edilmiş olmasını negatif bir durum olarak değerlendiriliyor. Patriotlar Körfez Savaşları'nda ve halen Suudi Arabistan tarafından Yemen'den atılan füzelere karşı aktif olarak kullanılıyor. Ama bu Patriotlar üzerindeki tartışmaları da sonlandırmış değil. 1991'deki Körfez Savaşı'nda Irak'tan atılan SCUD füzelerine karşı vurma oranının düşüklüğü savunma sistemine olan güveni azaltmıştı. Fakat sonrasında yapılan gelişmelerle Patriotların bu açığını kapattığı düşünülüyor.

Pazar bakımından ise Amerikan yapımı Patriotların müttefik ağı sayesinde geniş bir müşteri kitlesi bulunuyor. Halihazırda ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır ve Ürdün bu sistemi kullanıyor. Türkiye'ye de ihtiyaç durumlarında NATO savunma ittifakı bünyesinde Patriot bataryaları konuşlandırılıyor.

S-400leri ise şu anda Rusya dışında kullanan ülke bulunmuyor. Moskova stratejik ihtiyaçları gereği bazı S-400 bataryalarını Suriye'de konuşlandırsa da teslimat aşamasında sadece Çin bulunuyor. Bunun yanı sıra ön ödemesini yapan Türkiye'ye ilk teslimat gerçekleşti. Potansiyel alıcılar arasında da Hindistan, Suudi Arabistan ve Bahreyn bulunuyor.