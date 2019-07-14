0553 313 94 23

S-400 ile Patriot arasında ne fark var? Hangisi daha etkili?

Türkiye'nin 2017 yılında imzaladığı anlaşmayla 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehditlerine rağmen ilk parçaların Türkiye'ye gelmesinin ardından Pentagon önlemler konusunda konumlarını koruduklarını açıkladı. S-400 ile patriotun arasındaki fark nedir? S-400 mü patriot mu daha etkili? İşte patriot ile S-400 teknik detayları...

14 Temmuz 2019 Pazar 14:50
S-400 ile Patriot arasında ne fark var? Hangisi daha etkili?

Türkiye'nin 2017 yılında imzaladığı anlaşmayla 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehditlerine rağmen ilk parçaların Türkiye'ye gelmesinin ardından Pentagon önlemler konusunda konumlarını koruduklarını açıkladı. S-400 ile patriotun arasındaki fark nedir? S-400 mü patriot mu daha etkili? İşte patriot ile S-400 teknik detayları...

S-400 kullanan ülkeler

Rusya

Sevkiyat aşamasında: Türkiye

Sevkiyat aşamasında: Çin

Anlaşma imzalayan ülke: Suudi Arabistan

Olası alıcılar: Hindistan, Bahreyn

Patriot kullanan ülkeler

ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün

S-400 hava savunma sisteminin özellikleri neler?

NATO kod adı SA-21 Growler olan Rus yapımı orta ve uzun menzilli füze savunma sistemi. Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.

Her biri 12 fırlatma rampasına sahip 8 füze kompleksi

Sistem kontrol merkezi, radar merkezi, anten için seyyar kule, güdümlü füzeler

Teknik destek sistemi, füzeler için teknik bakım araçları

Patriot füze savunma sisteminin özellikleri neler?

ABD ve müttefik ülkelerin orduları tarafından kullanılan füze savunma sistemi. Büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.

Radar, ateş kontrol merkezi, enerji kaynakları

İletişim araçları, teknolojik ekipman, radyo-teknik ve teknik kamuflaj araçları

Fırlatma rampaları, güdümlü füzeler

S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha üstün?

ABD, NATO sistemlerine entegre edilmesi durumunda güvenlik açığına neden olacağını ileri sürdüğü S-400 sisteminin yerine teklif ettiği Amerikan yapımı Patriotlar arasında teknik olarak büyük farklılıklar bulunuyor.

Kağıt üstündeki rakamlara bakıldığında S-400'lerin açık üstünlüğü görülüyor. Fakat bazı uzmanlar S-400'lerin henüz aktif bir savaşta kullanılmamış olması ve bu rakamların tamamen test ortamında elde edilmiş olmasını negatif bir durum olarak değerlendiriliyor. Patriotlar Körfez Savaşları'nda ve halen Suudi Arabistan tarafından Yemen'den atılan füzelere karşı aktif olarak kullanılıyor. Ama bu Patriotlar üzerindeki tartışmaları da sonlandırmış değil. 1991'deki Körfez Savaşı'nda Irak'tan atılan SCUD füzelerine karşı vurma oranının düşüklüğü savunma sistemine olan güveni azaltmıştı. Fakat sonrasında yapılan gelişmelerle Patriotların bu açığını kapattığı düşünülüyor.

Pazar bakımından ise Amerikan yapımı Patriotların müttefik ağı sayesinde geniş bir müşteri kitlesi bulunuyor. Halihazırda ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır ve Ürdün bu sistemi kullanıyor. Türkiye'ye de ihtiyaç durumlarında NATO savunma ittifakı bünyesinde Patriot bataryaları konuşlandırılıyor.

S-400leri ise şu anda Rusya dışında kullanan ülke bulunmuyor. Moskova stratejik ihtiyaçları gereği bazı S-400 bataryalarını Suriye'de konuşlandırsa da teslimat aşamasında sadece Çin bulunuyor. Bunun yanı sıra ön ödemesini yapan Türkiye'ye ilk teslimat gerçekleşti. Potansiyel alıcılar arasında da Hindistan, Suudi Arabistan ve Bahreyn bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:50
  1. s-400 teknik özellikleri
  2. Patriot bataryaları
  3. Patriot füzesi
  4. patriot teknik özellikler
  5. s-400 ile patriot arasındaki fark
  6. Patriot füze savunma sistemi
  7. s-400 mü patriot mu
  8. patriot
  9. Rusya
  10. abd
  11. abd füze sistemi
  12. rusya füze sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç polis memurunun vefatı yakınlarını yasa boğdu
    1. Genç polis memurunun vefatı..
    2. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
    3. Tedavi gören asker şehit oldu
    4. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    5. Denizlispor'un hazırlık maçları..
    6. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
    7. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
    8. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    10. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
    11. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
    12. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
    13. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
    14. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
    15. FETÖ'cü hainlere 127 milyon liralık..
    16. Öğrencilerin piknik keyfi
    17. Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz..
    18. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    19. TOKİ bölgesinde 50 metre genişliğinde..
    20. Yavuzeli’de doğal sebzeler beklenen..
    21. İBB eski Genel Sekreterinden..
    22. FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
    23. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    24. Baro Başkanı Han’dan 15 Temmuz mesajı
    25. Bakan Kasapoğlu’ndan Nazmiye..
    26. 15 Temmuz Şahinbey’de yaşatılıyor
    27. Akif’ten kahreden haber
    28. ASKON heyetinden vefat eden iş..
    29. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    30. Malatya’da huzur uygulaması
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!