S-400 iddiasına Rusya'dan cevap! 250 değil 400 km S-400 tartışmaları devam ederken son günlerde S-400 hava savunma sistemini yetersiz göstermek için ortaya atılan iddiaya Rusya'dan cevap geldi. Rusya, S-400 füzelerinin menzilinin 250 kilometre değil 400 kilometre olduğunu açıkladı.

Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı konusunda gereken anlaşmayı gerçekleştirdi ve temmuz ayında ilk sevkiyatın yapılması bekleniyor. Bu süreçte, ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaşanıyor. ABD, Türkiye'yi S-400 alması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Rus ajans yalanladı Son günlerde ise S-400'leri yetersiz göstermek amacıyla bir iddia ortaya atıldı. S-400'lerin menzilinin 250 kilometre olduğu söylendi. Ancak Rus Haber Ajansı Kommersant, Türkiye'nin tedarik edeceği S-400 sisteminin füze menzilinin, 250 kilometre değil 380-400 kilometre olacağını açıkladı.



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