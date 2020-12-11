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Dünya S-400 için yaptırım! Senato Trump’ı ekarte edecek
Dünya

S-400 için yaptırım! Senato Trump’ı ekarte edecek

ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemeyi içerdiği için veto edeceğini söylediği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı Temsilciler Meclisi 78’e karşı 335 oyla onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:03:00 -
S-400 için yaptırım! Senato Trump’ı ekarte edecek

Temsilciler Meclisinden üçte ikiden büyük bir oy çokluğuyla geçen tasarı aynı destekle Senato’dan da geçerse Trump tasarıyı veto edemeyecek. Senato’da bu hafta oylanması beklenen tasarının 3’te 2’den fazla bir oyla kabul edilip Trump’ı ekarte edeceği belirtildi.

Savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer alıyor. Tasarıda Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların “ithal edilen malları” kapsamaması istendi. Tasarıya göre yaptırımlar da ancak Türkiye S-400’leri iade ederse kalkacak.

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