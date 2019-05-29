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S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Rus teknik personelinin Türkiye'ye S-400 kurulumu çalışmaları için geleceği açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Lipovoy, Türk uzmanların eğitimlerini tamamladıktan sonra Rus mühendislerle birlikte S-400’ü test edeceğini belirtti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:18
S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi

‘Ofitseri Rossii’ (Rusya Subayları) Sivil Toplum Örgütü Başkanı Tümgeneral Sergey Lipovoy, S-400’ün kurulumu için nelere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre kurulum için gereken alım sözleşmesinin Rusya ve Türkiye arasında imzalandığı ve uygulama aşamasında olduğunu kaydeden Lipovoy, “Ardından bu sözleşmeye uygun olarak sistemin üretilmesi ve parçalar halinde konuşlandırılacağı yere ulaştırılması gerekiyor. Buna eş zamanlı olarak uzman ekip toplanıyor ve bu uzmanlar fabrikada ya da ilgili kurumlarda gereken eğitimi alıyor. Sonra, komisyon bu uzmanların sistemi çalıştırabileceğine ikna olunca, bu uzmanlar doğrudan sistemin konuşlandırılacağı yere gidiyor” ifadelerini kullandı.

"Eğitim tamamlanmak üzere"

Halihazırda Türk uzmanların Rusya’da eğitim aldığını ve birçok sürecin paralel olarak ilerlediğini dile getiren Lipovoy, “Türk uzmanlar yakında Rus mühendislerle birlikte ayarlar, kontrol ve testler yapacak. Dolayısıyla eğer Türkiye, Rus uzmanların gelişini bekliyorsa bu, Türk uzmanların eğitimlerini tamamlamak üzere olduğu anlamına geliyor. Tüm kurulum çalışmaları ve ayarlar tamamlandıktan sonra Türk uzmanlar bu sistemle çalışma hünerini sergileyecek, ardından teslim alma tutanağı imzalanacak ve sonra Türk personel göreve başlayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:18
  1. Sergey Lipovoy
  2. S-400
  3. Rusya
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • Mehmet Kara ÇalışMehmet Kara Çalış10 dk önce
    Bu ülkede yaşayıp emperyalizme kuyruk sallayanlar ile BOP diye yırtınanlara geçmiş olsun.
  • fahrifahri28 dk önce
    hayırlısıyla bir an önce gelse
  • AnkaralıAnkaralı36 dk önce
    Yerel seçim ülkenin bekası ile alakası yok ama. Asıl ülkenin bekası S-400 leri en kısa zamanda kurdurmak ve etrafımız düşmanlarla sarılı iken en kısa zamanda kurulsun reis, lütfen.
  • almaz endustriesalmaz endustries47 dk önce
    bu ekipte kim varsa, korunmali taki en az 300 kisi bu sistemlerden anlayana kadar. amerika hain.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 49 dk önce
    S-400 ler, İnşallah Biran Önce Yerlerine Konuşlanır. O Zaman Birileri Haddini Aşmaz.

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