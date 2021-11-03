'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye’nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.