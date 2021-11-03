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Gündem 'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Gündem

'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:56:00 -
'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye’nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

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