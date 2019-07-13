S-400 alımına karşı çıkan CHP ve Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi! "Hükümetin yanındayız"
S-400 hava savunma sisteminin alınmasına karşı bir tutum sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatına ilişkin, ağız değiştirerek hükümete tam destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluS-400 konusunda ağız değiştirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur"
Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devan ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." ifadelerini kullandı.
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