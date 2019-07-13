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S-400 alımına karşı çıkan CHP ve Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi! "Hükümetin yanındayız"

S-400 hava savunma sisteminin alınmasına karşı bir tutum sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatına ilişkin, ağız değiştirerek hükümete tam destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07
S-400 alımına karşı çıkan CHP ve Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi! "Hükümetin yanındayız"

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluS-400 konusunda ağız değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur"

Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devan ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." ifadelerini kullandı.

Yine rahatsız oldular! CHP'den S-400 açıklaması

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. S-400 teslimatı
  3. S-400 hava savunma sistemleri
  4. AK Parti
  5. hükümete destek
  6. açıklama

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