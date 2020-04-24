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Spor

Ryan Donk, büyükannesinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı

2020-04-24 12:19:27 -
Ryan Donk, büyükannesinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, büyükannesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Hollandalı futbolcu, "Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

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