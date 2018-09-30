Ryan Babel'den maç sonu paylaşımı! 'Son 2 sezondaki...'

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ryan Babel, karşılaşma sonrası instagram hesabından, Vodafone Park'taki zemin ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son 2 sezondaki zemini çok özledim" notunu düştü.

(Sporx)