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Ryan Babel'den maç sonu paylaşımı! 'Son 2 sezondaki...'

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Ryan Babel, Kayserispor maçı sonrasında sosyal medya hesabından stad zeminini eleştiren bir paylaşımda bulundu.

30 Eylül 2018 Pazar 03:22
Ryan Babel'den maç sonu paylaşımı! 'Son 2 sezondaki...'

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ryan Babel, karşılaşma sonrası instagram hesabından, Vodafone Park'taki zemin ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son 2 sezondaki zemini çok özledim" notunu düştü.

(Sporx)

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 03:22
  1. Ryan Babel
  2. Beşiktaş
  3. Kayserispor

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