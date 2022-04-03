Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Ryan Babel, Karagümrük karşısında bu yıl ligdeki ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau'nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı. Hollandalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 gol atmıştı.

Deneyimli futbolcunun kariyeri ise araştırılmaya başlandı.

Ryan Babel kariyeri oynadığı takımlar? Ryan Babel kaç yaşında?

Ryan Babel 19 Aralık 1986'da Amsterdam'da dünyaya geldi. Kanat mevkinde oynayan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu sağ ayağını kullanmaktadır.

Babel kariyerinde; Ajaş, Liverpool, 1989 Hoffenheim, Kasımpaşa, El-Ayn, Deportivo, Beşiktaş, Fulham formaları giydi. Babel, 1 Temmuz 2019'da Galataray'a imza attı.Galatasaray ile 93 maça çıkan Babel 16 gol atıh 7 asist yaptı.

Babel, Hollanda Milli Takımı formasıyla ise çıktığı 69 maçta 10 gol attı.