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Ekonomi Rüzgardan üretilen elektrikte rekor seviyeye ulaşıldı
Ekonomi

Rüzgardan üretilen elektrikte rekor seviyeye ulaşıldı

Türkiye rüzgar enerjisinden sağladığı elektrikte dün bir rekor kırdı. Rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 174 bin 542 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,2 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:32:00 -
Rüzgardan üretilen elektrikte rekor seviyeye ulaşıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de toplamda 864 bin 141 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin yüzde 32,6'sını doğal gaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 20,2 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 174 bin 542 megavatsaat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 171 bin 159 megavatsaatle 6 Eylül'de rekor kırılmış, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 17,6'ya yükselmişti.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 751 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 533 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün tüketim ise 863 bin 664 megavatsaat olarak kayda geçti. Dün 10 bin 225 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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