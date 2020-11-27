Rüzgardan elektrik üretimi, ilk kez tüm yenilenebilir kaynakların toplamını geçti

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 25 Kasım'da yeniden rekor kırıldığını belirterek, "Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153 bin 35 megavatsaat ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı."

- Aynı günde çifte rekor

Bakan Dönmez'in 25 Kasım'daki elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre, doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 31,2 pay ile 284 bin 926 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömürden üretilen 185 bin 905 megavatsaat elektrik toplam üretimin yüzde 20,4'ünü karşıladı.

Rüzgar enerjisinden sağlanan 153 bin 35 megavatsaat elektriğin toplam içindeki payı ise yüzde 16,8 oldu. Bu miktar 94 bin 470 megavatsaatlik hidrolik, 28 bin 391 megavatsaatlik jeotermal, 15 bin 686 megavatsaatlik biyokütle ve 13 bin 965 megavatsaatlik üretime sahip güneş enerji santrallerinin tümünün toplamını geride bıraktı.

Böylece, bir günde iki rekor kırılarak, Türkiye enerji tarihinde ilk defa rüzgar santrallerinden bir günde elde edilen elektrik diğer tüm yenilenebilir enerji santralleri toplamından fazla gerçekleşti.​​​​​​​