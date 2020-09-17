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Ekonomi Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi
Ekonomi

Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:32:49 -
Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 5-9 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 10 Eylül'de alınan kurul kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5-9 Ekim tarihlerine ertelenmişti.


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