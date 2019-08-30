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Rüzgar enerji santralinde doğal bal üretimi

Yenilenebilir enerji sektöründe hizmet veren bir rüzgar enerjisi elektrik üretim firması, yıllardır santral bölgesinde yetiştirdiği arılardan elde ettiği kilolarca bal ile RES’lerin doğa dostu olduğunu kanıtlıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Rüzgar enerji santralinde doğal bal üretimi

Yenilenebilir enerji sektöründe hizmet veren bir rüzgar enerjisi elektrik üretim firması, yıllardır santral bölgesinde yetiştirdiği arılardan elde ettiği kilolarca bal ile RES’lerin doğa dostu olduğunu kanıtlıyor.


İzmir’in Çeşme ilçesinde rüzgar enerji santrali (RES) bünyesinde kurulan 30 arı kovanından bu yıl 100 kilo bal hasadı elde ettiklerini söyleyen Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Koordinatörü Erman Kaya, rüzgar türbinlerinin hem çevreci, hem de doğa dostu olduğunu söyledi.


Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin ekolojik dengesini koruduğunu ve yerel kaynakların değerlendirilmesiyle birlikte enerji bağımsızlığına da katkı yaptığını dile getiren Kaya, “Kamuoyunda oluşturulan negatif algının aksine RES’ler doğaya hiçbir atık bırakmadığı için çevreci ve sağlıklı bir enerji türüdür. Tamamen doğal kaynakları kullanması ve yenilenebilir özelliğiyle ülkemiz için büyük önem taşıyor. Biz yaklaşık 5 yıldır santral bölgesinde binlerce arı yetiştiriyoruz. Bu arılar tamamen doğal yaşayışlarına uygun şekilde bal üretimine devam ediyor. Arıların yanı sıra; yine aynı bölgedeki keçi ve ineklerimizden de süt elde ediyoruz. Doğal yaşamla bu kadar iç içe bir enerji üretim şekli RES’lerin sanılanın aksine, doğaya hiç bir zarar vermediğinin kanıtıdır” diye konuştu.



“Tamamen sağlıklı”


Elde ettikleri balın kalite analizlerinin de yapıldığını ve ürünün tamamen sağlıklı olduğunu dile getiren Erman Kaya, “Bizim için doğal yaşama saygı, birinci sırada geliyor. Bölgeye binlerce ağaç ve bitki diktik. Firma olarak enerji üretiminin ve doğal yaşamın yan yana yürütülebileceğini kanıtladık. Her geçen yıl bal hasadı miktarımız da artıyor. Şimdi de aromatik bal üretimine başlayacağız” ifadelerini kullandı.


Kaya, ülke olarak artan enerji ihtiyacının karşılanması, ekonominin güçlenmesi ve istihdamın artması açısından yenilenebilir ve çevreci enerji sektörünün daha çok desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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