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Rüzgar adamın hedefi yeni rekorlar kırmak

İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı Müslüman oyuncu Muhammed Salah, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:20
Rüzgar adamın hedefi yeni rekorlar kırmak

İngiliz Sky Sports kanalına konuşan 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, takım arkadaşlarının son maçlarda altın ayakkabıya ulaşması için kendisine gol attırmaya çalıştığını, bu durumun kendisini sezon sonu hedeflerine yaklaştırmasının yanı sıra takımın da puan kazanmasını sağladığını söyledi. 

Muhteşem bir sezon geçirdiğini ve son dört maçta performansını sürdürmek istediğini belirten Salah, 20 takımlı Premier Lig'de Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in 31 gollük krallıklarına bir gol uzaklıkta. 

Mısırlı yıldızın bir diğer hedefi de 22 takımın mücadele ettiği 42 hafta süren ligde Andrew Cole ve Alan Shearer'ın 34 gollük rekorlarını geride bırakmak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Liverpool'un 34 milyon sterlin bonservisle renklerine bağladığı Salah, Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea'de 1,5 sezon geçirmiş ve forma şansı bulduğu 19 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:20
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