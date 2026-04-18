Rüyası gerçek çıktı! Kanser olduğunu bakın nasıl öğrendi

Adeline, "Rüyamda şöyle dediğimi hatırlıyorum, 'Anneciğim, sonunda buluştuk, nasılsın?' O da bana 'Ben iyiyim ama sana bir şey söylemek istiyorum, lütfen git ve hemen bir sağlık kontrolü yaptır' dedi" diye konuştu. Rüyasındaki bu "çok güçlü" mesajı ciddiye aldığını ve hemen bir doktor randevusu ayarladığını söyleyen Adeline, birinci evre kanser olduğunu öğrendi. Genç kız, erken teşhis sayesinde tedaviyle kanseri atlattı. Bilim dünyasında tartışmalara yol açan bu durum, rüyaların sorunları çözmemize yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada da katılımcılardan bir labirenti çözmeleri istendi. Daha sonra labirentle ilgili rüya görenlerin daha iyi performans sergilediği görüldü.